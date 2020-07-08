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Доллар упал ниже психологической отметки: гривня сильно укрепилась за сутки

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
2,6 т.
Курс доллара

В Украине упал курс доллара.

Официальный курс доллара в среду, 8 июля, упал ниже психологической отметки и установился на уровне 26,93 грн (-19 коп.). Справочный курс евро составляет 30,4 грн (-32 коп.).

Об этом сказано на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 8 июля

  • 100 долларов США – 2693 грн;

  • 100 евро – 3040 грн.

Курс валют

Курс валют (Сайт НБУ)

Курс валют

Курс валют (Сайт НБУ)

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 26,8 грн/$

  • Продажа – 27,1 грн/$

Курс валют

Курс валют (Минфин)

Евро:

  • Покупка – 30,0 грн/€

  • Продажа – 30,4 грн/€

Курс валют

Курс валют (Минфин)

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 26,91 грн/$

  • Продажа – 26,96 грн/$

Курс валют

Курс валют (kurs.com)

Евро:

  • Покупка – 30,18 грн/€

  • Продажа – 30,28 грн/€

Курс валют

Курс валют (kurs.com)

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 26,9 грн/$

  • Продажа – 26,95 грн/$

Курс валют

Курс валют (Минфин)

Евро:

  • Покупка – 30,17 грн/€

  • Продажа – 30,25 грн/€

Курс валют

Курс валют (Минфин)

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины установил курс доллара на вторник, 7 июля, на отметке 27,12 грн (-5 коп.). Справочный курс евро составил 30,72 грн (+22 коп.).

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