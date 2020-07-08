Доллар упал ниже психологической отметки: гривня сильно укрепилась за сутки
В Украине упал курс доллара.
Официальный курс доллара в среду, 8 июля, упал ниже психологической отметки и установился на уровне – 26,93 грн (-19 коп.). Справочный курс евро составляет 30,4 грн (-32 коп.).
Об этом сказано на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 8 июля
100 долларов США – 2693 грн;
100 евро – 3040 грн.
Курс валют (Сайт НБУ)
Курс валют (Сайт НБУ)
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 26,8 грн/$
Продажа – 27,1 грн/$
Курс валют (Минфин)
Евро:
Покупка – 30,0 грн/€
Продажа – 30,4 грн/€
Курс валют (Минфин)
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 26,91 грн/$
Продажа – 26,96 грн/$
Курс валют (kurs.com)
Евро:
Покупка – 30,18 грн/€
Продажа – 30,28 грн/€
Курс валют (kurs.com)
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 26,9 грн/$
Продажа – 26,95 грн/$
Курс валют (Минфин)
Евро:
Покупка – 30,17 грн/€
Продажа – 30,25 грн/€
Курс валют (Минфин)
Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины установил курс доллара на вторник, 7 июля, на отметке 27,12 грн (-5 коп.). Справочный курс евро составил 30,72 грн (+22 коп.).