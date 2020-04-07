Курс доллара развернулся: свежий курс валют в банках Украины

НБУ снизил официальный курс доллара по отношению к гривне на 7 апреля на 14 копеек и установил его на уровне 27,23 грн/$. Евро же снизился по отношению к гривне на 18 копеек – до 29,38 грн.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
Курс НБУ на 7 апреля
100 долларов США – 2723 грн
100 евро – 2938 грн
До этого подорожание было вызвано целым рядом факторов:
спрос на иностранную валюту вырос в середине марта как на розничном, так и на межбанковском рынках;
рост спроса на иностранную валюту со стороны банков был, среди прочего, обусловлен активизацией сделок клиентов на условиях "форвард";
благодаря снижению ажиотажного спроса в конце марта – начале апреля обменный курс гривны к доллару США укреплялся.
Отметим, что ситуация на валютном рынке резко изменилась и гривня начала укрепляться 31 марта – после принятия Верховной Радой закона о рынке земли и законопроекта о банках в первом чтении. Впрочем, по мнению аналитиков, доллара по 26 грн в ближайшем будущем ждать не стоит.
Курс доллара НБУ
Скриншот
Курс евро НБУ
Скриншот
Справка: курс доллара начал расти пару недель назад на фоне пандемии COVID-19 в мире. По состоянию на начало марта курс доллара к гривне находился на отметке в 24,7 грн/$. С того времени украинская гривня существенно упала по отношению к основным валютам.
Курс доллара в банках
При этом в банках курс снизился по сравнению с предыдущим днем. Американскую валюту продают уже за 27,87 грн/$, а покупают по 27,76 грн/$.
Курс доллара в банках
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Европейскую валюту продают по 29,09 грн/€, а покупают по 28,96 грн/€.
Курс евро в банках
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Курс на межбанке
Доллар продают за 27,1 грн, а покупают за 27,19 грн.
Евро немного снизился по отношению к гривне – в продаже стоит 29,31 грн, а в покупке – 29,26 грн.
Курс на межбанке
Скриншот
Курс на черном рынке
Доллар
Покупка – 26,77 грн
Продажа – 26,95 грн
Доллар на черном рынке
Скриншот
Евро
Покупка – 28,75 грн
Продажа – 29,0 грн
Евро на черном рынке
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине НБУ снизил официальный курс доллара по отношению к гривне на 6 апреля и установил его на уровне 27,37 грн/$. Евро же подешевел до 29,56 грн.
По мнению аналитиков, период карантина и обострения не лучший период для покупки доллара. При этом летом курс валют в Украине может стабилизироваться у более низких отметок.
29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.
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