Курс доллара развернулся: свежий курс валют в банках Украины

НБУ снизил официальный курс доллара по отношению к гривне на 7 апреля на 14 копеек и установил его на уровне 27,23 грн/$. Евро же снизился по отношению к гривне на 18 копеек – до 29,38 грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Курс НБУ на 7 апреля

100 долларов США – 2723 грн

100 евро – 2938 грн

До этого подорожание было вызвано целым рядом факторов:

спрос на иностранную валюту вырос в середине марта как на розничном, так и на межбанковском рынках;

рост спроса на иностранную валюту со стороны банков был, среди прочего, обусловлен активизацией сделок клиентов на условиях "форвард";

благодаря снижению ажиотажного спроса в конце марта – начале апреля обменный курс гривны к доллару США укреплялся.

Отметим, что ситуация на валютном рынке резко изменилась и гривня начала укрепляться 31 марта – после принятия Верховной Радой закона о рынке земли и законопроекта о банках в первом чтении. Впрочем, по мнению аналитиков, доллара по 26 грн в ближайшем будущем ждать не стоит.

Курс доллара НБУ Скриншот

Курс евро НБУ Скриншот

Справка: курс доллара начал расти пару недель назад на фоне пандемии COVID-19 в мире. По состоянию на начало марта курс доллара к гривне находился на отметке в 24,7 грн/$. С того времени украинская гривня существенно упала по отношению к основным валютам.

Курс доллара в банках

При этом в банках курс снизился по сравнению с предыдущим днем. Американскую валюту продают уже за 27,87 грн/$, а покупают по 27,76 грн/$.

Курс доллара в банках Скриншот

Европейскую валюту продают по 29,09 грн/€, а покупают по 28,96 грн/€.

Курс евро в банках Скриншот

Курс на межбанке

Доллар продают за 27,1 грн, а покупают за 27,19 грн.

Евро немного снизился по отношению к гривне – в продаже стоит 29,31 грн, а в покупке – 29,26 грн.

Курс на межбанке Скриншот

Курс на черном рынке

Доллар

Покупка – 26,77 грн

Продажа – 26,95 грн

Доллар на черном рынке Скриншот

Евро

Покупка – 28,75 грн

Продажа – 29,0 грн

Евро на черном рынке Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине НБУ снизил официальный курс доллара по отношению к гривне на 6 апреля и установил его на уровне 27,37 грн/$. Евро же подешевел до 29,56 грн.

По мнению аналитиков, период карантина и обострения не лучший период для покупки доллара. При этом летом курс валют в Украине может стабилизироваться у более низких отметок.

29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.

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