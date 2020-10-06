В Украине начал интенсивно расти доллар: свежий курс валют

Валентина Гембарская Экономика 09:35, 6.10.2020 Обновлено: 09:42, 6.10.2020

Официальный курс гривни к доллару установлен на уровне 28,4 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 6 копеек. Стоимость евро за сутки повысилась на 17 копеек – до 33,4 грн.

Об этом говорится на официальном сайте Национального банка Украины.

Курс НБУ на 6 октября

  • 1 доллар США – 28,4 грн (+6 коп.);

  • 1 евро – 33,4 грн (+17 коп.).

Курс доллара НБУ
Нацбанк
Курс евро НБУ
Нацбанк

*Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 28,25 грн/$;

  • Продажа – 28,55 грн/$.

Курс доллара в банках
Минфин

Евро:

  • Покупка – 32,65 грн/€;

  • Продажа – 33,55 грн/€.

Курс евро в банках
Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 28,42 грн/$;

  • Продажа – 28,46 грн/$.

Курс доллара в обменниках
kurs.com

Евро:

  • Покупка – 33,25 грн/€;

  • Продажа – 33,34 грн/€.

Курс евро в обменниках
kurs.com

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 28,42 грн/$;

  • Продажа – 28,47 грн/$.

Курс доллара на черном рынке
Минфин

Евро:

  • Покупка – 33,26 грн/€;

  • Продажа – 33,35 грн/€.

Курс евро на черном рынке
Минфин

Что будет с курсом доллара в 2021 году

  • Аналитики ухудшили прогноз среднегодового курса гривни в 2021 году до 28,4 грн/$ по сравнению с 27,4 грн/$ в майском прогнозе. И пока мировые аналитики ожидают курс чуть больше 28 грн, украинские власти уверены, что доллар в среднем будет стоить в следующем году около 29,1 грн/$.

  • Аналитик Владимир Мазуренко, в свою очередь, уверен, что доллар в 2021-м может в некоторые дни дойти до 30 грн.

  • Аналитик Егор Комов уверен, что курс будет колебаться в следующем году возле уже привычной отметки в 27 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара в течение октября может прибавить около 65 копеек в цене и перейти психологическую отметку в 29 грн/$.

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