НБУ установил официальный курс доллара на 6 мая на уровне 26,97 грн/$. Евро при этом установлен на отметке 29,26 грн/€.

Об этом сказано на сайте НБУ.

Таким образом курс доллара не изменился за сутки. Евро при этом подешевел по отношению к гривне на 24 копейки.

Курс НБУ на 6 мая

100 долларов США – 2697 грн

100 евро – 2926 грн

*Национальный банк публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс доллара НБУ Скриншот

Курс евро НБУ Скриншот

Курс валют в украинских банках

Доллар

Покупка – 26,85 грн/$

Продажа – 27,15 грн/$

Курс доллара в банках Скриншот

Евро

Покупка – 29,0 грн/€

Продажа – 29,55 грн/€

Курс евро в банках Скриншот

Курс валют в украинских обменниках

Доллар

Покупка – 26,9 грн/$

Продажа – 27,05 грн/$

Курс доллара в обменниках Скриншот

Евро

Покупка – 29,0 грн/€

Продажа – 29,4 грн/€

Курс евро в обменниках Скриншот

Курс валют на черном рынке

Доллар

Покупка – 27,00 грн/$

Продажа – 27,05 грн/$

Курс доллара на черном рынке Скриншот

Евро

Покупка – 29,10 грн/€

Продажа – 29,20 грн/€

Курс евро на черном рынке Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине валюта 5 мая незначительно подорожала на всех сегментах рынка.

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