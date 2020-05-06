НБУ установил официальный курс доллара на 6 мая на уровне 26,97 грн/$. Евро при этом установлен на отметке 29,26 грн/€.
Об этом сказано на сайте НБУ.
Таким образом курс доллара не изменился за сутки. Евро при этом подешевел по отношению к гривне на 24 копейки.
Курс НБУ на 6 мая
100 долларов США – 2697 грн
100 евро – 2926 грн
*Национальный банк публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.
Курс доллара НБУ
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Курс евро НБУ
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Курс валют в украинских банках
Доллар
Покупка – 26,85 грн/$
Продажа – 27,15 грн/$
Курс доллара в банках
Скриншот
Евро
Покупка – 29,0 грн/€
Продажа – 29,55 грн/€
Курс евро в банках
Скриншот
Курс валют в украинских обменниках
Доллар
Покупка – 26,9 грн/$
Продажа – 27,05 грн/$
Курс доллара в обменниках
Скриншот
Евро
Покупка – 29,0 грн/€
Продажа – 29,4 грн/€
Курс евро в обменниках
Скриншот
Курс валют на черном рынке
Доллар
Покупка – 27,00 грн/$
Продажа – 27,05 грн/$
Курс доллара на черном рынке
Скриншот
Евро
Покупка – 29,10 грн/€
Продажа – 29,20 грн/€
Курс евро на черном рынке
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине валюта 5 мая незначительно подорожала на всех сегментах рынка.
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