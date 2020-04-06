Курс доллара в Украине упал: сколько стоит гривня 6 апреля

В Украине НБУ снизил официальный курс доллара по отношению к гривне на 6 апреля и установил его на уровне 27,37 грн/$. Евро же подешевел до 29,56 грн.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 6 апреля

100 долларов США – 2737 грн

100 евро – 2956 грн

До этого подорожание было вызвано целым рядом факторов:

спрос на иностранную валюту вырос в середине марта как на розничном, так и на межбанковском рынках;

рост спроса на иностранную валюту со стороны банков было, среди прочего, обусловлено активизацией сделок клиентов на условиях "форвард";

благодаря снижению ажиотажного спроса в конце марта - начале апреля обменный курс гривны к доллару США укреплялся.

Отметим, что ситуация на валютном рынке резко изменилась и гривня начала укрепляться после принятия Верховной Радой закона о рынке земли и законопроекта о банках в первом чтении. Впрочем, по мнению аналитиков, доллара по 26 грн в ближайшем будущем ждать не стоит.

Курс доллара НБУ Скриншот

Курс евро НБУ Скриншот

Справка: курс доллара начал расти пару недель назад на фоне пандемии COVID-19 в мире. По состоянию на начало марта курс доллара к гривне находился на отметке в 24,7 грн/$. И в течение месяца украинская гривня падала по отношению к основным валютам.

Курс доллара в банках

При этом в банках курс снизился по сравнению с предыдущим днем. Американскую валюту продают уже за 27,6 грн/$, а покупают по 27,2 грн/$.

Европейскую валюту продают по 29,9 грн/€, а покупают по 29,2 грн/€.

Курс доллара и евро в банках Скриншот

Такая разница между продажей и покупкой говорит о том, что сейчас из-за ажиотажного спроса произошел перевес, который со временем должен быть исправлен.

Курс на межбанке

Доллар продают за 27,46 грн, а покупают за 27,42 грн.

Евро также вырос по отношению к гривне – в продаже стоит 29,61 грн, а в покупке – 29,57 грн.

Курс на межбанке Скриншот

Курс на черном рынке

Доллар

Покупка – 27,25 грн

Продажа – 27,36 грн

Доллар на черном рынке Скриншот

Евро

Покупка – 29,2 грн

Продажа – 29,4 грн

Евро на черном рынке Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, курс доллара в Украине после нескольких недель резкого роста кардинально изменил свою траекторию. Уже до 12 апреля, как прогнозируют аналитики, валюта может опуститься ниже психологической отметки в 27 грн/$.

29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.

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