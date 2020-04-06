Курс доллара в Украине упал: сколько стоит гривня 6 апреля

В Украине НБУ снизил официальный курс доллара по отношению к гривне на 6 апреля и установил его на уровне 27,37 грн/$. Евро же подешевел до 29,56 грн.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 6 апреля
100 долларов США – 2737 грн
100 евро – 2956 грн
До этого подорожание было вызвано целым рядом факторов:
спрос на иностранную валюту вырос в середине марта как на розничном, так и на межбанковском рынках;
рост спроса на иностранную валюту со стороны банков было, среди прочего, обусловлено активизацией сделок клиентов на условиях "форвард";
благодаря снижению ажиотажного спроса в конце марта - начале апреля обменный курс гривны к доллару США укреплялся.
Отметим, что ситуация на валютном рынке резко изменилась и гривня начала укрепляться после принятия Верховной Радой закона о рынке земли и законопроекта о банках в первом чтении. Впрочем, по мнению аналитиков, доллара по 26 грн в ближайшем будущем ждать не стоит.
Курс доллара НБУ
Скриншот
Курс евро НБУ
Скриншот
Справка: курс доллара начал расти пару недель назад на фоне пандемии COVID-19 в мире. По состоянию на начало марта курс доллара к гривне находился на отметке в 24,7 грн/$. И в течение месяца украинская гривня падала по отношению к основным валютам.
Курс доллара в банках
При этом в банках курс снизился по сравнению с предыдущим днем. Американскую валюту продают уже за 27,6 грн/$, а покупают по 27,2 грн/$.
Европейскую валюту продают по 29,9 грн/€, а покупают по 29,2 грн/€.
Курс доллара и евро в банках
Скриншот
Такая разница между продажей и покупкой говорит о том, что сейчас из-за ажиотажного спроса произошел перевес, который со временем должен быть исправлен.
Курс на межбанке
Доллар продают за 27,46 грн, а покупают за 27,42 грн.
Евро также вырос по отношению к гривне – в продаже стоит 29,61 грн, а в покупке – 29,57 грн.
Курс на межбанке
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Курс на черном рынке
Доллар
Покупка – 27,25 грн
Продажа – 27,36 грн
Доллар на черном рынке
Скриншот
Евро
Покупка – 29,2 грн
Продажа – 29,4 грн
Евро на черном рынке
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, курс доллара в Украине после нескольких недель резкого роста кардинально изменил свою траекторию. Уже до 12 апреля, как прогнозируют аналитики, валюта может опуститься ниже психологической отметки в 27 грн/$.
29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.
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