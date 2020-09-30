Доллар пошел вниз после двухлетнего рекорда: курс валют в Украине

Национальный банк Украины установил курс гривни к доллару на уровне 28,29 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 1 копейку. Стоимость евро за сутки взлетела на 10 копеек – до 33,13 грн. Аналитики прогнозируют и дальнейшее обесценивание гривни на этой неделе.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 30 сентября

1 доллар США – 28,29 грн (-1 коп.);

1 евро – 33,13 грн (+10 коп.).

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

"В течение ближайшей недели мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн", – рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 28,2 грн/$;

Продажа – 28,4 грн/$.

Евро:

Покупка – 32,8 грн/€;

Продажа – 33,2 грн/€.

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,45 грн/$;

Продажа – 28,56 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,08 грн/€;

Продажа – 33,46 грн/€.

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 28,3 грн/$;

Продажа – 28,35 грн/$.

Евро:

Покупка – 32,95 грн/€;

Продажа – 33,1 грн/€.

Что будет с курсом доллара в 2021 году

Аналитики ухудшили прогноз среднегодового курса гривни в 2021 году до 28,4 грн/$ по сравнению с 27,4 грн/$ в майском прогнозе. И пока мировые аналитики ожидают курс чуть больше 28 грн, украинские власти уверены, что доллар в среднем будет стоить в следующем году около 29,1 грн/$.

С этой точки зрения наше правительство можно считать наиболее пессимистично настроенным. Аналитик Владимир Мазуренко, в свою очередь, уверен, что доллар в 2021-м может в некоторые дни дойти до 30 грн.

"Сейчас у нас сложная экономическая ситуация, и нам нужно понимать, что без девальвации гривни выполнить даже тот дефицитный бюджет будет очень сложно. Думаю, что есть два сценария развития ситуации. Первый – будем иметь плавный рост в следующем году и дойдем в конкретные дни до 29 грн/$. Второй вариант – можем получить ревальвацию до 26,5 грн/$", – считает Владимир Мазуренко.

Ситуация будет зависеть от позиции Национального банка, сотрудничества с МВФ, восстановления мировой экономики, объема инвестиций в развивающиеся страны, и т.д.

Аналитик Егор Комов уверен, что курс будет колебаться в следующем году возле уже привычной отметки в 27 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара в ближайшую неделю может добавить около 30 копеек и перейти очередную знаковую отметку в 28,5 грн/$. Грядущее возвращение НДС, обострение эпидемиологической ситуации и укрепление американской валюты в мировой корзине уже в ближайшее время подтолкнут курс к уверенному росту.