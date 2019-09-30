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30 сентября • обновлено в 09:40
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Рекордный курс: доллар в Украине пробил новый минимум

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Национальный банк Украины в понедельник, 30 сентября, установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,08 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 10 копеек, свидетельствуют данные НБУ.

Таким образом, доллар упал до минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года – 24,18 грн/$.

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Средний курс гривни к американской валюте в банках в продаже был установлен на уровне 24,28 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро снизился на 8 копеек и составил 26,57 грн/€.

Рекордный курс: доллар в Украине пробил новый минимум

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 26,33 грн/€.

Таким образом, за выходные европейская валюта подешевела на 12 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

  • В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

  • 31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

  • 25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют НБУ доллар
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