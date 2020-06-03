НБУ снизил официальный курс доллара на 3 июня на 2 копейки и установил на отметке 26,79 грн/$. Американская валюта дешевеет по отношению к гривне уже больше недели и опускается до рекордно низких отметок за весь период карантина.

Евро при этом наоборот не демонстрирует единой динамики – европейская валюта скачет в цене. По состоянию на 3 июня евро установлен на отметке 29,91 грн, что на 11 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Об этом сказано на сайте НБУ.

Курс НБУ на 3 июня

100 долларов США – 2679 грн (-2 коп.)

100 евро – 2991 грн (+11 коп.)

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 26,60 грн/$

Продажа – 26,89 грн/$

Евро:

Покупка – 29,50 грн/€

Продажа – 30,0 грн/€

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 26,77 грн/$

Продажа – 26,90 грн/$

Евро:

Покупка – 29,57 грн/€

Продажа – 29,84 грн/€

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 26,75 грн/$

Продажа – 26,85 грн/$

Евро:

Покупка – 29,57 грн/€

Продажа – 29,75 грн/€

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара на 1 июня был установлен на отметке 26,86 грн/$, а евро – 29,92 грн.