Доллар опустился, а евро подорожал до психологической отметки: назван курс валют в банках и обменниках

Валентина Гембарская Экономика 09:43, 3.06.2020 Обновлено: 09:55, 3.06.2020

НБУ снизил официальный курс доллара на 3 июня на 2 копейки и установил на отметке 26,79 грн/$. Американская валюта дешевеет по отношению к гривне уже больше недели и опускается до рекордно низких отметок за весь период карантина.

Евро при этом наоборот не демонстрирует единой динамики – европейская валюта скачет в цене. По состоянию на 3 июня евро установлен на отметке 29,91 грн, что на 11 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Об этом сказано на сайте НБУ.

Курс НБУ на 3 июня

  • 100 долларов США – 2679 грн (-2 коп.)

  • 100 евро – 2991 грн (+11 коп.)

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 26,60 грн/$

  • Продажа – 26,89 грн/$

Евро:

  • Покупка – 29,50 грн/€

  • Продажа – 30,0 грн/€

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 26,77 грн/$

  • Продажа – 26,90 грн/$

Евро:

  • Покупка – 29,57 грн/€

  • Продажа – 29,84 грн/€

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 26,75 грн/$

  • Продажа – 26,85 грн/$

Евро:

  • Покупка – 29,57 грн/€

  • Продажа – 29,75 грн/€

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара на 1 июня был установлен на отметке 26,86 грн/$, а евро – 29,92 грн.

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