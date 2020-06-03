Доллар опустился, а евро подорожал до психологической отметки: назван курс валют в банках и обменниках
НБУ снизил официальный курс доллара на 3 июня на 2 копейки и установил на отметке 26,79 грн/$. Американская валюта дешевеет по отношению к гривне уже больше недели и опускается до рекордно низких отметок за весь период карантина.
Евро при этом наоборот не демонстрирует единой динамики – европейская валюта скачет в цене. По состоянию на 3 июня евро установлен на отметке 29,91 грн, что на 11 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
Об этом сказано на сайте НБУ.
Курс НБУ на 3 июня
100 долларов США – 2679 грн (-2 коп.)
100 евро – 2991 грн (+11 коп.)
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 26,60 грн/$
Продажа – 26,89 грн/$
Евро:
Покупка – 29,50 грн/€
Продажа – 30,0 грн/€
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 26,77 грн/$
Продажа – 26,90 грн/$
Евро:
Покупка – 29,57 грн/€
Продажа – 29,84 грн/€
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 26,75 грн/$
Продажа – 26,85 грн/$
Евро:
Покупка – 29,57 грн/€
Продажа – 29,75 грн/€
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара на 1 июня был установлен на отметке 26,86 грн/$, а евро – 29,92 грн.