Доллар пробил максимальную отметку за год: свежий курс валют в Украине

Курс доллара в понедельник, 28 сентября, вырос на 2 копейки и установился на уровне 28,26 грн. А вот стоимость евро снизилась – до 32,87 грн (-2 коп.). Аналитики прогнозируют и дальнейшее обесценивание гривни на этой неделе.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ. Новость дополнена сценариями развития курса валют в Украине в ближайшее время.

Курс НБУ на 28 сентября

1 доллар США – 28,26 грн (+2 коп.)

1 евро – 32,87 грн (-2 коп.)

Справочный курс доллара НБУ

Справочный курс евро НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

"В течение ближайшей недели мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн", – рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 28,19 грн/$

Продажа – 28,4 грн/$

Курс доллара в банках Минфин

Евро:

Покупка – 32,6 грн/€

Продажа – 33,08 грн/€

Курс евро в банках Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,25 грн/$

Продажа – 28,32 грн/$

Курс доллара в обменниках kurs.com

Евро:

Покупка – 32,77 грн/€

Продажа – 32,89 грн/€

Курс евро в обменниках kurs.com

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 28,27 грн/$

Продажа – 28,30 грн/$

Курс доллара на черном рынке Минфин

Евро:

Покупка – 32,78 грн/€

Продажа – 32,87 грн/€

Курс евро на черном рынке Минфин

Что будет с курсом доллара в 2021 году

Oxford Eсonomics на днях пересмотрел свои оценки ситуации в Украине. Они считают, что отношения с МВФ могут ухудшиться, а это создает большие макрофинансовые риски. "Потеря импульса к реформам после недавних перестановок в Кабинете министров и НБУ может все же напрячь отношения с МВФ во время текущей резервной программы", – говорится в отчете.

В результате аналитики ухудшили прогноз среднегодового курса гривни в 2021 году до 28,4 грн/$ по сравнению с 27,4 грн/$ в майском прогнозе. И пока мировые аналитики ожидают курс чуть больше 28 грн, украинские власти уверены, что доллар в среднем будет стоить в следующем году около 29,1 грн/$.

С этой точки зрения наше правительство можно считать наиболее пессимистично настроенным. Аналитик Владимир Мазуренко в свою очередь уверен, что доллар в 2021-м может в некоторые дни дойти до 30 грн.

"Сейчас у нас сложная экономическая ситуация и нам нужно понимать, что без девальвации гривни выполнить даже тот дефицитный бюджет будет очень сложно. Думаю, что есть два сценария развития ситуации. Первый – будем иметь плавный рост в следующем году и дойдем в конкретные дни до 29 грн/$. Второй вариант – можем получить ревальвацию до 26,5 грн/$", – считает Владимир Мазуренко.

Ситуация будет зависеть от позиции Национального банка, сотрудничества с МВФ, восстановления мировой экономики, объема инвестиций в развивающиеся страны и т.д.

Аналитик Егор Комов уверен, что курс будет колебаться в следующем году возле уже привычной отметки в 27 грн/$. "Я не думаю, что будут причины для значительной девальвации или ревальвации гривни. В целом высокая плановая инфляция и значительный рост ВВП после падения свидетельствуют о том, что должен значительно подорожать и доллар. Однако в условиях всех сложившихся ситуаций, думаю, мы не будем видеть значительной девальвации", – прогнозирует эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара в ближайшую неделю может добавить около 30 копеек и перейти очередную знаковую отметку в 28,5 грн/$. Грядущее возвращение НДС, обострение эпидемиологической ситуации и укрепление американской валюты в мировой корзине уже в ближайшее время подтолкнет курс к уверенному росту.