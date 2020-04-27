Доллар развернулся на 180 градусов: назван новый курс валют в Украине

Валентина Гембарская Экономика 08:44, 27.04.2020 Обновлено: 08:58, 27.04.2020

НБУ установил справочный курс доллара на 27 апреля на отметке 27,14 грн, что на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный евро при этом зафиксирован на уровне 29,33 грн, таким образом он вырос на 20 копеек.

Об этом сказано на сайте Национального банка Украины.

Курс НБУ на 27 апреля

100 долларов США – 2714 грн

100 евро – 2933 грн

*Национальный банк публикует справочное значение курса гривни к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс доллара НБУ
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Курс евро НБУ
Скриншот

Курс валют в банках

Доллар

Покупка – 27,29 грн/$

Продажа – 27,33 грн/$

Курс доллара в банках Украины
Скриншот

Евро

Покупка – 29,59 грн/€

Продажа – 29,63 грн/€

Курс евро в банках Украины
Скриншот

Курс валют в обменниках

Доллар

Покупка – 27,2 грн/$

Продажа – 27,4 грн/$

Курс доллара в обменниках
Скриншот

Евро

Покупка – 29,20 грн/€

Продажа – 29,5 грн/€

Курс евро в обменниках
Скриншот

Курс валют на черном рынке

Доллар

Покупка – 27,28 грн/$

Продажа – 27,33 грн/$

Курс доллара на черном рынке
Скриншот

Евро

Покупка – 29,30 грн/€

Продажа – 29,38 грн/€

Курс евро на черном рынке
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля НБУ установил справочный курс валют на таком уровне:

  • доллар – 27,01 грн;

  • евро – 29,13 грн.

В Украине курс доллара после решения Национального банка снизить учетную ставку с 10 до 8% будет торговаться около отметки в 27 грн/$.

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