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27 апреля • обновлено в 09:00
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Доллар развернулся на 180 градусов: назван новый курс валют в Украине

2.5т
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НБУ установил справочный курс доллара на 27 апреля на отметке 27,14 грн, что на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный евро при этом зафиксирован на уровне 29,33 грн, таким образом он вырос на 20 копеек.

Об этом сказано на сайте Национального банка Украины.

Курс НБУ на 27 апреля

100 долларов США – 2714 грн

100 евро – 2933 грн

*Национальный банк публикует справочное значение курса гривни к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс доллара НБУ

Курс доллара НБУ

Скриншот

Курс евро НБУ

Курс евро НБУ

Скриншот

Курс валют в банках

Доллар

Покупка – 27,29 грн/$

Продажа – 27,33 грн/$

Курс доллара в банках Украины

Курс доллара в банках Украины

Скриншот

Евро

Покупка – 29,59 грн/€

Продажа – 29,63 грн/€

Курс евро в банках Украины

Курс евро в банках Украины

Скриншот

Курс валют в обменниках

Доллар

Покупка – 27,2 грн/$

Продажа – 27,4 грн/$

Курс доллара в обменниках

Курс доллара в обменниках

Скриншот

Евро

Покупка – 29,20 грн/€

Продажа – 29,5 грн/€

Курс евро в обменниках

Курс евро в обменниках

Скриншот

Курс валют на черном рынке

Доллар

Покупка – 27,28 грн/$

Продажа – 27,33 грн/$

Курс доллара на черном рынке

Курс доллара на черном рынке

Скриншот

Евро

Покупка – 29,30 грн/€

Продажа – 29,38 грн/€

Курс евро на черном рынке

Курс евро на черном рынке

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля НБУ установил справочный курс валют на таком уровне:

  • доллар – 27,01 грн;

  • евро – 29,13 грн.

В Украине курс доллара после решения Национального банка снизить учетную ставку с 10 до 8% будет торговаться около отметки в 27 грн/$.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
доллар евро гривня курс валют
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