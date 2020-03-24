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24 марта • обновлено в 09:26
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В Украине резко подорожали доллар и евро: курс валют на 24 марта

12.9т
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В Украине официальный курс доллара по отношению к гривне на 24 марта составил 28,11 грн/$. Он подорожал на 38 копеек, евро же повысился в цене на 98 копеек до 30,24 грн.

Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

Курс НБУ на 24 марта

  • 100 долларов США – 28,11 грн;

  • 100 евро – 30,24 грн

Курс НБУ

Курс НБУ

скриншот

Курс НБУ

Курс НБУ

скриншот

Справка: курс доллара начал расти пару недель назад на фоне пандемии COVID-19 в мире. По состоянию на начало марта курс доллара к гривне находился на отметке в 24,7 грн/$. И всего за пару недель украинская гривня начала существенно падать по отношению к основным валютам.

Курс доллара в банках

При этом в банках американскую валюту продают уже за 28,3 грн/$, а покупают по 27,5 грн/$. Европейскую валюту продают по 30,3 грн/€, а покупают по 29,25 грн/€.

Такая разница между продажей и покупкой говорит о том, что сейчас из-за ажиотажного спроса произошел перевес, который со временем должен быть исправлен.

Курс на межбанке

Доллар продают за 27,65 грн, а покупают за 27,58 грн.

Евро же в продаже стоит 29,84 грн, а в покупке – 29,77 грн.

Курс на межбанке

Курс на межбанке

скриншот

Курс на черном рынке

Доллар

Покупка – 27,9 грн

Продажа – 28,1 грн

Курс на черном рынке

Курс на черном рынке

скриншот

Евро

Покупка – 29,65 грн

Продажа – 30,0 грн

Курс на черном рынке

Курс на черном рынке

скриншот

Курс в обменниках

Доллар

Покупка – 27,5 грн

Продажа – 28,25 грн

Курс в обменниках

Курс в обменниках

скриншот

Евро

Покупка – 29,0 грн

Продажа – 30,2 грн

Курс в обменниках

Курс в обменниках

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 23 марта курс доллара по отношению к гривне резко развернулся и составил 27,73 грн/$. Он подешевел на 6 копеек, евро же снизился в цене на 45 копеек – до 29,63 грн.

  • В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

  • Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует ослабление гривни в 2020 году. К этому приведет цикл смягчения ставки Национального банка и снижение притока нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
доллар евро гривня курс валют
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Кровавая панда прыгает по веткам от предвкушения пАбеды над стаей рыжих собак...
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
А может все-таки гривня РЕЗКО ОБВАЛИЛАСЬ?!
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Путин,прекрати!!!
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