Доллар опасно приблизился к психологической отметке, а евро упал в цене: курс валют в Украине
Справочный курс доллара на 24 апреля установлен на отметке 27,01 грн, что на 4 копейки ниже, чем днем ранее. Официальный евро при этом зафиксирован на уровне 29,13 грн, таким образом он подешевел на 28 копеек за сутки.
Об этом сказано на сайте Национального банка Украины.
Курс НБУ на 24 апреля
100 долларов США – 2701 грн
100 евро – 2913 грн
*Национальный банк публикует справочное значение курса гривни к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар
Покупка – 27,28 грн/$
Продажа – 27,32 грн/$
Евро
Покупка – 29,38 грн/€
Продажа – 29,43 грн/€
Курс валют в обменниках
Доллар
Покупка – 27,3 грн/$
Продажа – 27,34 грн/$
Евро
Покупка – 29,30 грн/€
Продажа – 29,33 грн/€
Курс валют на черном рынке
Доллар
Покупка – 27,29 грн/$
Продажа – 27,35 грн/$
Евро
Покупка – 29,30 грн/€
Продажа – 29,38 грн/€
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 апреля НБУ установил справочный курс валют на таком уровне:
доллар – 27,05 грн,
евро – 29,41 грн.
По прогнозу Министерства развития экономики, в Украине в конце 2020 года стоимость доллара достигнет отметки в 29,5 грн/$. Притом в среднем за год курс составит 28,85 грн/$.