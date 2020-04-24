Доллар опасно приблизился к психологической отметке, а евро упал в цене: курс валют в Украине

Валентина Гембарская Рынки и компании 08:42, 24.04.2020 Обновлено: 11:13, 24.04.2020

Справочный курс доллара на 24 апреля установлен на отметке 27,01 грн, что на 4 копейки ниже, чем днем ранее. Официальный евро при этом зафиксирован на уровне 29,13 грн, таким образом он подешевел на 28 копеек за сутки.

Об этом сказано на сайте Национального банка Украины.

Курс НБУ на 24 апреля

100 долларов США – 2701 грн

100 евро – 2913 грн

*Национальный банк публикует справочное значение курса гривни к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс доллара НБУ
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Курс евро НБУ
Скриншот

Курс валют в банках

Доллар

Покупка – 27,28 грн/$

Продажа – 27,32 грн/$

Курс доллара в банках Украины
Скриншот

Евро

Покупка – 29,38 грн/€

Продажа – 29,43 грн/€

Курс евро в банках Украины
Скриншот

Курс валют в обменниках

Доллар

Покупка – 27,3 грн/$

Продажа – 27,34 грн/$

Курс доллара в обменниках
Скриншот

Евро

Покупка – 29,30 грн/€

Продажа – 29,33 грн/€

Курс евро в обменниках
Скриншот

Курс валют на черном рынке

Доллар

Покупка – 27,29 грн/$

Продажа – 27,35 грн/$

Курс доллара на черном рынке
Скриншот

Евро

Покупка – 29,30 грн/€

Продажа – 29,38 грн/€

Курс евро на черном рынке
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 апреля НБУ установил справочный курс валют на таком уровне:

  • доллар – 27,05 грн,

  • евро – 29,41 грн.

По прогнозу Министерства развития экономики, в Украине в конце 2020 года стоимость доллара достигнет отметки в 29,5 грн/$. Притом в среднем за год курс составит 28,85 грн/$.

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