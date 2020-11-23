Доллар и евро синхронно подорожали: свежий курс валют в Украине

В понедельник, 23 ноября, курс доллара подскочил на 10 копеек – до 28,35 грн. Евро же вырос на 17 коп. и установился на отметке 33,62 грн.

OBOZREVATEL собрал для вас актуальные курсы валют в банках, обменниках и на черном рынке.

1 доллар США – 28,35 грн (+10 коп.);

1 евро – 33,62 грн (+17 коп.)

*Курсы Нацбанка – это справочные значения курса валют. По официальному курсу украинцы купить валюту не могут.

Прогнозы аналитиков

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб считает, что курс доллара через неделю незначительно увеличится до 28,5 грн/$. В пятницу, 20 ноября, валюту в банках продавали за 28,6 грн/$, а покупали – за 28,2 грн/$.

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,5 грн. Наличный доллар будет торговаться по 28,3/28,5 грн", – говорит аналитик.

Его коллега из Forex Club Андрей Шевчишин прогнозирует: гривня в ближайшее время изменит стоимость до 28,5 гривен за доллар, реагируя на сложившийся фон. Сдерживающим фактором будет выступать НБУ, который может выйти на рынок с интервенциями. "Над рынком продолжает нависать большая волна гривневой ликвидности, которая может пойти на покупку иностранной валюты, что сильно надавит на гривню", – прогнозирует эксперт.

Доллар:

Покупка – 28,25 грн/$;

Продажа – 28,5 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,25 грн/€;

Продажа – 33,5 грн/€.

Доллар:

Покупка – 28,35 грн/$;

Продажа – 28,38 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,47 грн/€;

Продажа – 33,53 грн/€.

Доллар:

Покупка – 28,35 грн/$;

Продажа – 28,4 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,35 грн/€;

Продажа – 33,43 грн/€.

Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:

2020 год – 27,20 грн/доллар

2021 год – 28,12 грн/доллар

2022 год – 27,96 грн/доллар

2023 год – 28,10 грн/доллар

2024 год – 28,10 грн/доллар

2025 год – 28,10 грн/доллар

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца ноября на курс доллара будут влиять новости о возможном полном локдауне, пауза в сотрудничестве с МВФ и возвращение НДС экспортерам. Мнения аналитиков о том, как и почему изменится стоимость валюты, расходятся. В среднем же эксперты прогнозируют курс от 28,2 до 28,5 грн/$.