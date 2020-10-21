Курс евро в Украине пробил максимум за 3 года
В Украине за сутки не изменился официальный доллар, который замер на отметке в 28,37 грн. Евро же вырос в цене на 7 копеек – до 33,5 грн. Такой стоимости европейской валюты в Украине не было с 2018 года.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. Некоторые эксперты спрогнозировали, что в 2021 году доллар может преодолеть отметку в 30 грн.
Курс НБУ на 21 октября
1 доллар США – 28,37 грн (0 коп.);
1 евро – 33,5 грн (+7 коп.).
*Нацбанк ежедневно устанавливает справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу украинцы купить валюту не смогут.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 28,18 грн/$;
Продажа – 28,5 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,25 грн/€;
Продажа – 33,8 грн/€.
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 28,35 грн/$;
Продажа – 28,4 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,32 грн/€;
Продажа – 33,45 грн/€.
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 28,36 грн/$;
Продажа – 28,40 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,32 грн/€;
Продажа – 33,4 грн/€.
Что будет с курсом доллара в 2021 году
Пока мировые аналитики ожидают курс чуть больше 28 грн, украинские власти уверены, что доллар в среднем будет стоить в следующем году около 29,1 грн/$.
Владимир Мазуренко, спрогнозировал, что доллар в 2021-м может в некоторые дни дойти до 30 грн.
Аналитик Егор Комов считает, что курс будет колебаться в следующем году возле уже привычной отметки в 27 грн/$.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца октября стоимость доллара увеличится с 28,34 до 28,4 грн/$.