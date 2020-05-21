Доллар и евро впервые за месяц синхронно подорожали: какой курс установил НБУ
НБУ установил официальный курс доллара на 21 мая на отметке 26,58 грн/$, что на 7 копеек выше, чем в предыдущий банковский день. Доллар уже около месяца не дорожал по отношению к гривне и сегодня это произошло впервые с 26 апреля. За последнее время гривня сильно укрепилась по отношению к доллару, но сегодня произошло первое падение в цене.
Евро при этом установлен на отметке 29,14 грн, что на 12 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
Об этом сказано на сайте НБУ.
Курс валют НБУ на 21 мая
100 долларов США – 2658 грн (+7 коп.)
100 евро – 2914 грн (+12 коп.)
Справка: НБУ публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 26,52 грн/$
Продажа – 26,47 грн/$
Евро:
Покупка – 28,82 грн/€
Продажа – 29,1 грн/€
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 26,75 грн/$
Продажа – 26,84 грн/$
Евро:
Покупка – 29,0 грн/€
Продажа – 29,05 грн/€
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 26,77 грн/$
Продажа – 26,85 грн/$
Евро:
Покупка – 29,03 грн/€
Продажа – 29,15 грн/€
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшее время курс доллара может опуститься до 26,5-26,6 грн/$ и достичь рекордно низкой за время карантина отметки.