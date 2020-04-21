Доллар и евро синхронно подешевели: курс валют в Украине на 21 апреля

Валентина Гембарская Экономика 09:08, 21.04.2020

Справочный курс доллара установлен на отметке 27,07 грн, что на 13 копеек меньше, чем днем ранее. Официальный евро при этом зафиксирован на уровне 29,42 грн, таким образом он подешевел на 21 копейку за сутки.

Об этом сказано на сайте Национального банка Украины.

Курс НБУ на 21 апреля

100 долларов США – 2707 грн

100 евро – 2942 грн

Курс доллара
Скриншот
Курс евро
Скриншот

Курс доллара в банках

Доллар

Покупка – 27,35 грн/$

Продажа – 27,39 грн/$

Курс доллара в банках Украины
Скриншот

Евро

Покупка – 29,63 грн/€

Продажа – 29,58 грн/€

Курс евро в банках Украины
Скриншот

Курс валют в обменниках

Доллар

Покупка – 27,29 грн/$

Продажа – 27,4 грн/$

Евро

Покупка – 29,46 грн/€

Продажа – 29,53 грн/€

Курс в обменниках
Скриншот

Курс валют на черном рынке

Доллар

Покупка – 27,3 грн/$

Продажа – 27,4 грн/$

Курс доллара на черном рынке
Скриншот

Евро

Покупка – 29,4 грн/€

Продажа – 29,53 грн/€

Курс евро на черном рынке
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу Министерства развития экономики, в Украине в конце 2020 года стоимость доллара достигнет отметки в 29,5 грн/$. При том в среднем за год курс составит 28,85 грн/$.

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Экономика

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