Доллар в Украине замер, а евро взлетел: свежий курс валют

Официальный доллар подорожал на 1 копейку по отношению к гривне – до 28,37 грн. Евро же за сутки вырос в цене на 13 копеек – до 33,43 грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. Аналитики считают, что в 2021 году доллар может преодолеть отметку в 30 грн.

Курс НБУ на 20 октября

1 доллар США – 28,37 грн (+1 коп.);

1 евро – 33,43 грн (+13 коп.).

Курс доллара НБУ Нацбанк

Курс евро НБУ Нацбанк

*Нацбанк ежедневно устанавливает справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу украинцы купить валюту не смогут.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 28,18 грн/$;

Продажа – 28,45 грн/$.

Курс доллара в банках Минфин

Евро:

Покупка – 33,1 грн/€;

Продажа – 33,55 грн/€.

Курс евро в банках Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,38 грн/$;

Продажа – 28,4 грн/$.

Курс доллара в обменниках Tables Finance

Евро:

Покупка – 33,25 грн/€;

Продажа – 33,34 грн/€.

Курс евро в обменниках Tables Finance

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 28,38 грн/$;

Продажа – 28,42 грн/$.

Курс доллара на черном рынке Минфин

Евро:

Покупка – 33,25 грн/€;

Продажа – 33,33 грн/€.

Курс доллара НБУ Минфин

Что будет с курсом доллара в 2021 году

Пока мировые аналитики ожидают курс чуть больше 28 грн, украинские власти уверены, что доллар в среднем будет стоить в следующем году около 29,1 грн/$.

Владимир Мазуренко, спрогнозировал, что доллар в 2021-м может в некоторые дни дойти до 30 грн.

Аналитик Егор Комов считает, что курс будет колебаться в следующем году возле уже привычной отметки в 27 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца октября стоимость доллара увеличится с 28,34 до 28,4 грн/$.