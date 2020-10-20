Доллар в Украине замер, а евро взлетел: свежий курс валют
Официальный доллар подорожал на 1 копейку по отношению к гривне – до 28,37 грн. Евро же за сутки вырос в цене на 13 копеек – до 33,43 грн.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. Аналитики считают, что в 2021 году доллар может преодолеть отметку в 30 грн.
Курс НБУ на 20 октября
1 доллар США – 28,37 грн (+1 коп.);
1 евро – 33,43 грн (+13 коп.).
*Нацбанк ежедневно устанавливает справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу украинцы купить валюту не смогут.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 28,18 грн/$;
Продажа – 28,45 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,1 грн/€;
Продажа – 33,55 грн/€.
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 28,38 грн/$;
Продажа – 28,4 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,25 грн/€;
Продажа – 33,34 грн/€.
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 28,38 грн/$;
Продажа – 28,42 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,25 грн/€;
Продажа – 33,33 грн/€.
Что будет с курсом доллара в 2021 году
Пока мировые аналитики ожидают курс чуть больше 28 грн, украинские власти уверены, что доллар в среднем будет стоить в следующем году около 29,1 грн/$.
Владимир Мазуренко, спрогнозировал, что доллар в 2021-м может в некоторые дни дойти до 30 грн.
Аналитик Егор Комов считает, что курс будет колебаться в следующем году возле уже привычной отметки в 27 грн/$.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца октября стоимость доллара увеличится с 28,34 до 28,4 грн/$.