Курс доллара подскочил перед выходными: сколько стоит валюта в Украине

В пятницу, 20 ноября, доллар подскочил сразу на 12 копеек – до 28,25 грн. Евро же вырос на 9 коп. и установился на отметке 33,45 грн. Банкиры считают, что уже в конце года доллар может взлететь до 29 грн.

OBOZREVATEL собрал для вас актуальные курсы валют в банках, обменниках и на черном рынке.

Курс НБУ на 20 ноября

1 доллар США – 28,25 грн (+12 коп.);

1 евро – 33,45 грн (+9 коп.)

Курс валют на 20 ноября Нацбанк

*Курсы Нацбанка – это справочные значения курса валют. По официальному курсу украинцы купить валюту не могут.

Прогнозы аналитиков

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб подитожил, что на прошлой неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн. Что касается более отдаленной перспективы, то до конца года неожиданную помощь гривне может принести вторая волна пандемии COVID-19", – пояснил эксперт.

По мнению опрошенных банкиров, к концу года доллар будет стоить в пределах 29 грн. Среди причин ослабления гривни назвали рост случаев заболевания коронавирусом и усиление карантинных мер.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 28,10 грн/$;

Продажа – 28,4 грн/$.

Курс валют на 20 ноября Минфин

Евро:

Покупка – 33,25 грн/€;

Продажа – 33,77 грн/€.

Курс валют на 20 ноября Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,36 грн/$;

Продажа – 28,44 грн/$.

Курс валют на 20 ноября Tables Finance

Евро:

Покупка – 33,35 грн/€;

Продажа – 33,49 грн/€.

Курс валют на 20 ноября Tables Finance

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 28,36 грн/$;

Продажа – 28,43 грн/$.

Курс валют на 20 ноября Минфин

Евро:

Покупка – 33,35 грн/€;

Продажа – 33,45 грн/€.

Курс валют на 20 ноября Минфин

Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:

2020 год – 27,20 грн/доллар

2021 год – 28,12 грн/доллар

2022 год – 27,96 грн/доллар

2023 год – 28,10 грн/доллар

2024 год – 28,10 грн/доллар

2025 год – 28,10 грн/доллар

Прогноз по курсу МВФ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее банкиры сказали, сколько будет стоить доллар до конца года в Украине.