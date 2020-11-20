Курс доллара подскочил перед выходными: сколько стоит валюта в Украине
В пятницу, 20 ноября, доллар подскочил сразу на 12 копеек – до 28,25 грн. Евро же вырос на 9 коп. и установился на отметке 33,45 грн. Банкиры считают, что уже в конце года доллар может взлететь до 29 грн.
OBOZREVATEL собрал для вас актуальные курсы валют в банках, обменниках и на черном рынке.
1 доллар США – 28,25 грн (+12 коп.);
1 евро – 33,45 грн (+9 коп.)
*Курсы Нацбанка – это справочные значения курса валют. По официальному курсу украинцы купить валюту не могут.
Прогнозы аналитиков
Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб подитожил, что на прошлой неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка.
"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн. Что касается более отдаленной перспективы, то до конца года неожиданную помощь гривне может принести вторая волна пандемии COVID-19", – пояснил эксперт.
По мнению опрошенных банкиров, к концу года доллар будет стоить в пределах 29 грн. Среди причин ослабления гривни назвали рост случаев заболевания коронавирусом и усиление карантинных мер.Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 28,10 грн/$;
Продажа – 28,4 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,25 грн/€;
Продажа – 33,77 грн/€.
Доллар:
Покупка – 28,36 грн/$;
Продажа – 28,44 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,35 грн/€;
Продажа – 33,49 грн/€.
Доллар:
Покупка – 28,36 грн/$;
Продажа – 28,43 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,35 грн/€;
Продажа – 33,45 грн/€.
Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:
2020 год – 27,20 грн/доллар
2021 год – 28,12 грн/доллар
2022 год – 27,96 грн/доллар
2023 год – 28,10 грн/доллар
2024 год – 28,10 грн/доллар
2025 год – 28,10 грн/доллар
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее банкиры сказали, сколько будет стоить доллар до конца года в Украине.