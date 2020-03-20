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20 марта • обновлено в 09:09
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В Украине резко вырос курс доллара: сколько стоит валюта

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В Украине официальный курс доллара по отношению к гривне на 20 марта составил 27,8 грн/$. Он вырос в цене на 54 копеек за сутки, евро же увеличился в цене на 30 копеек - до 30,09 грн.

Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

Курс НБУ на 20 марта

  • 100 долларов США – 27,8 грн;

  • 100 евро – 30,09 грн;

Курс валют НБУ

Курс валют НБУ

скриншот

Динамика курса валют

Динамика курса валют

скриншот

Справка: курс доллара начал расти пару недель назад на фоне пандемии COVID-19 в мире. По состоянию на 8 марта курс доллара к гривне находился на отметке в 24,7 грн/$. И всего за пару недель украинская гривна начала существенно падать по отношению к основным валютам.

Курс доллара в банках

При этом в банках американскую валюту продают уже за 28,6 грн/$, а покупают по 27,6 грн/$. Европейскую валюту продают по 31 грн/€, а покупают по 29,5 грн/€.

Курс в банках

Курс в банках

скриншот

Такая разница между продажей и покупкой говорит о том, что сейчас из-за ажиотажного спроса произошел перевес, который со временем должен быть исправлен.

Курс на межбанке

Доллар продают за 27,88 грн, а покупают за 27,81 грн.

Евро же в продаже стоит 30,08 грн, а в покупке – 30,00 грн.

Курс валют на межбанке

Курс валют на межбанке

скриншот

Курс на черном рынке

Доллар

Покупка - 27,9 грн

Продажа - 28,12 грн

Евро

Покупка - 29,6 грн

Продажа - 30,2 грн

В Украине резко вырос курс доллара: сколько стоит валюта

Доллар в обменниках

Доллар США

Покупка - 27,6 грн

Продажа - 28,3 грн

Евро

Покупка - 29,5 грн

Продажа - 30,4 грн

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

  • Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует ослабление гривни в 2020 году. К этому приведет цикл смягчения ставки Национального банка и снижение притока нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар евро гривня
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
100 долларов США – 27,8 грн. Да?
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