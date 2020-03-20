В Украине резко вырос курс доллара: сколько стоит валюта

В Украине официальный курс доллара по отношению к гривне на 20 марта составил 27,8 грн/$. Он вырос в цене на 54 копеек за сутки, евро же увеличился в цене на 30 копеек - до 30,09 грн.
Об этом говорится на официальном сайте регулятора.
Курс НБУ на 20 марта
100 долларов США – 27,8 грн;
100 евро – 30,09 грн;
Курс валют НБУ
скриншот
Динамика курса валют
скриншот
Справка: курс доллара начал расти пару недель назад на фоне пандемии COVID-19 в мире. По состоянию на 8 марта курс доллара к гривне находился на отметке в 24,7 грн/$. И всего за пару недель украинская гривна начала существенно падать по отношению к основным валютам.
Курс доллара в банках
При этом в банках американскую валюту продают уже за 28,6 грн/$, а покупают по 27,6 грн/$. Европейскую валюту продают по 31 грн/€, а покупают по 29,5 грн/€.
Курс в банках
скриншот
Такая разница между продажей и покупкой говорит о том, что сейчас из-за ажиотажного спроса произошел перевес, который со временем должен быть исправлен.
Курс на межбанке
Доллар продают за 27,88 грн, а покупают за 27,81 грн.
Евро же в продаже стоит 30,08 грн, а в покупке – 30,00 грн.
Курс валют на межбанке
скриншот
Курс на черном рынке
Доллар
Покупка - 27,9 грн
Продажа - 28,12 грн
Евро
Покупка - 29,6 грн
Продажа - 30,2 грн
Доллар в обменниках
Доллар США
Покупка - 27,6 грн
Продажа - 28,3 грн
Евро
Покупка - 29,5 грн
Продажа - 30,4 грн
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.
Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует ослабление гривни в 2020 году. К этому приведет цикл смягчения ставки Национального банка и снижение притока нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.