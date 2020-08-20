Доллар и евро опять подорожали: появился новый курс валют в Украине

Валентина Гембарская Экономика 09:37, 20.08.2020 Обновлено: 09:59, 20.08.2020

В Украине в четверг, 20 августа, курсы основных валют подскочили по отношению к гривне. Курс доллара вырос на 9 копеек до 27,31 грн, а евро на 11 копеек – до 32,6 грн.

Такие данные приводит Национальный банк Украины.

Курс НБУ на 20 августа

  • 1 доллар США – 27,31 грн;

  • 1 евро – 32,6 грн.

Курс доллара НБУ
Сайт НБУ
Курс евро НБУ
Сайт НБУ

*Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 27,3 грн/$;

  • Продажа – 27,6 грн/$.

Курс доллара в банках
Минфин

Евро:

  • Покупка – 32,2 грн/€;

  • Продажа – 32,8 грн/€.

Курс евро в банках
Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 27,41 грн/$;

  • Продажа – 27,53 грн/$.

Курс доллара в банках
kurs.com

Евро:

  • Покупка – 32,45 грн/€;

  • Продажа – 32,6 грн/€.

Курс евро в банках
kurs.com

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 27,45 грн/$;

  • Продажа – 27,52 грн/$.

Курс доллара на черном рынке
Минфин

Евро:

  • Покупка – 32,4 грн/€;

  • Продажа – 32,5 грн/€.

Курс евро на черном рынке
Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара 18 августа снизился на 4 копейки и установился на уровне 27,30 грн. А вот курс евро пошел вверх – до 32,37 грн (+6 коп.).

Комментировать
Экономика

Смотрите также

Сбежавший снайпер рассказал о реалиях "ЛНР": тренировали под Ростовом и заставляли убивать своих. Видео

Спецслужбы РФ готовили масштабную атаку на органы власти и критическую инфраструктуру Украины – СНБО

Бутусов обратился к Зеленскому с подозрением в госизмене: в разведке назвали скандал с "вагнеровцами" домыслом

Взрослые мужчины плакали и звали маму: избитые ОМОНом в Беларуси протестующие рассказали о травмах и аресте

В Беларуси умер еще один участник протестов