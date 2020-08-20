Доллар и евро опять подорожали: появился новый курс валют в Украине
В Украине в четверг, 20 августа, курсы основных валют подскочили по отношению к гривне. Курс доллара вырос на 9 копеек – до 27,31 грн, а евро на 11 копеек – до 32,6 грн.
Такие данные приводит Национальный банк Украины.
Курс НБУ на 20 августа
1 доллар США – 27,31 грн;
1 евро – 32,6 грн.
*Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,3 грн/$;
Продажа – 27,6 грн/$.
Евро:
Покупка – 32,2 грн/€;
Продажа – 32,8 грн/€.
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 27,41 грн/$;
Продажа – 27,53 грн/$.
Евро:
Покупка – 32,45 грн/€;
Продажа – 32,6 грн/€.
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 27,45 грн/$;
Продажа – 27,52 грн/$.
Евро:
Покупка – 32,4 грн/€;
Продажа – 32,5 грн/€.
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара 18 августа снизился на 4 копейки и установился на уровне 27,30 грн. А вот курс евро пошел вверх – до 32,37 грн (+6 коп.).