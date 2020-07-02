Доллар в банках приблизился к психологической отметке
Национальный банк Украины установил курс доллара на четверг, 2 июля, на отметке 26,77 грн (+11 коп.). Справочный курс евро составляет 29,99 грн (+13 коп.). В банках курс доллара подскочил до 26,95 грн/$.
Об этом сказано на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 2 июля
100 долларов США – 2677 грн;
100 евро – 2999 грн.
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 26,7 грн/$
Продажа – 26,95 грн/$
Евро:
Покупка – 29,75 грн/€
Продажа – 30,25 грн/€
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 26,71 грн/$
Продажа – 26,84 грн/$
Евро:
Покупка – 30,1 грн/€
Продажа – 30,25 грн/€
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 26,70 грн/$
Продажа – 26,85 грн/$
Евро:
Покупка – 29,82 грн/€
Продажа – 30,00 грн/€
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в Украине на 1 июля установился на отметке 26,66 грн. Справочный курс евро составил 29,86 грн.