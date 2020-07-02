Доллар в банках приблизился к психологической отметке

Национальный банк Украины установил курс доллара на четверг, 2 июля, на отметке 26,77 грн (+11 коп.). Справочный курс евро составляет 29,99 грн (+13 коп.). В банках курс доллара подскочил до 26,95 грн/$.

Об этом сказано на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 2 июля

100 долларов США – 2677 грн;

100 евро – 2999 грн.

Курс валют (Сайт НБУ)

Курс валют (Сайт НБУ)

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 26,7 грн/$

Продажа – 26,95 грн/$

Курс валют (kurs.com.ua)

Евро:

Покупка – 29,75 грн/€

Продажа – 30,25 грн/€

Курс валют (kurs.com.ua)

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 26,71 грн/$

Продажа – 26,84 грн/$

Курс валют (Минфин)

Евро:

Покупка – 30,1 грн/€

Продажа – 30,25 грн/€

Курс валют (Минфин)

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 26,70 грн/$

Продажа – 26,85 грн/$

Курс валют (Минфин)

Евро:

Покупка – 29,82 грн/€

Продажа – 30,00 грн/€

Курс валют (Минфин)

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в Украине на 1 июля установился на отметке 26,66 грн. Справочный курс евро составил 29,86 грн.