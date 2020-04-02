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2 апреля • обновлено в 08:53
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В Украине развернулся курс доллара: сколько стоит валюта 2 апреля

1.6т
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Национальный банк Украины установил справочный курс доллара по отношению к гривне на 2 апреля на отметке 27,75 грн/$. Он вырос на 13 копеек по сравнению с предыдущим днем, евро же подорожал на 7 копеек – до 30,32 грн.

Об этом сказано на официальном сайте Нацбанка.

Курс НБУ на 2 апреля

100 долларов США – 2775 грн

100 евро – 3032 грн

Отметим, что ситуация на валютном рынке резко изменилась и гривня начала укрепляться после принятия Верховной Радой закона о рынке земли и законопроекта о банках в первом чтении. Впрочем, по мнению аналитиков, доллара по 26 грн в ближайшем будущем ждать не стоит.

Курс доллара НБУ

Курс доллара НБУ

Скриншот

Курс евро НБУ

Курс евро НБУ

Скриншот

Справка: курс доллара начал расти пару недель назад на фоне пандемии COVID-19 в мире. По состоянию на начало марта курс доллара к гривне находился на отметке в 24,7 грн/$. И всего за пару недель украинская гривня начала существенно падать по отношению к основным валютам.

1 апреля Национальный банк не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке.

"Рынок балансировался без нашего участия – при незначительных колебаниях и преимущественно вокруг отметки 27,7 гривень за доллар США", – говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что спрос и предложение валюты со стороны бизнеса в целом были уравновешены. Нет ажиотажного спроса на валюту и у населения. В Нацбанке даже говорят, что после пикового спроса 10-18 марта валюту больше продают, чем покупают. Чистая продажа валюты населением через кассы и интернет с начала года превысила $300 млн.

В НБУ напоминают, что в прошлом году для сглаживания колебаний в сторону укрепления гривни выкупили в резервы почти $8 млрд. В этом году для сглаживания колебаний в другую сторону продали $1,4 млрд.

Курс доллара в банках

При этом в банках курс доллара вырос по сравнению с предыдущим днем. Американскую валюту продают уже за 28,0 грн/$, а покупают по 27,5 грн/$. Европейскую валюту продают по 30,8 грн/€, а покупают по 30,0 грн/€.

Курс в банках

Курс в банках

Скриншот

Такая разница между продажей и покупкой говорит о том, что сейчас из-за ажиотажного спроса произошел перевес, который со временем должен быть исправлен.

Курс на межбанке

Доллар продают за 27,69 грн, а покупают за 27,64 грн.

Евро немного снизился по отношению к гривне – в продаже стоит 30,26 грн, а в покупке – 30,21 грн.

Курс на межбанке

Курс на межбанке

Скриншот

Курс на черном рынке

Доллар

Покупка – 27,65 грн

Продажа – 27,78 грн

Доллар на черном рынке

Доллар на черном рынке

Скриншот

Евро

Покупка – 29,9 грн

Продажа – 30,2 грн

Евро на черном рынке

Евро на черном рынке

Скриншот

Курс в обменниках

Доллар

Покупка – 27,25 грн

Продажа – 27,75 грн

Доллар в обменниках

Доллар в обменниках

Скриншот

Евро

Покупка – 29,5 грн

Продажа – 30,1 грн

Евро в обменниках

Евро в обменниках

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине официальный курс доллара по отношению к гривне на 1 апреля составил 27,62 грн/$. Он снизился на 44 копейки по сравнению с предыдущим днем, евро же подешевел на 71 копейку – до 30,25 грн.

29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Курс валют
Место
Украина Киев
Теги
курс валют доллар гривня евро
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Укроинская гривня стоит как вкопанная, а бедный доллар и падает и растет и ужом вертится вокруг нее.
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