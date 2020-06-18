Курс валют: НБУ опустил гривню по отношению к доллару, но укрепил к евро

Валентина Гембарская Экономика 09:44, 18.06.2020 Обновлено: 09:55, 18.06.2020

Справочный курс доллара на 18 июня установился на отметке 26,77 грн. Таким образом он вырос на 3 копейки.

Евро при этом подорожал на 3 копейки и остановился на отметке 30,06 грн.

Об этом сказано на сайте Национального банка Украины.

Курс НБУ на 18 июня

  • 100 долларов США – 2677 грн (+3 коп.)

  • 100 евро – 3006 грн (-17 коп.)

Курс валют
Курс валют

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 26,69 грн/$

  • Продажа – 26,88 грн/$

Курс валют

Евро:

  • Покупка – 29,75 грн/€

  • Продажа – 30,25 грн/€

Курс валют

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 26,75 грн/$

  • Продажа – 26,84 грн/$

Курс валют

Евро:

  • Покупка – 30,09 грн/€

  • Продажа – 30,19 грн/€

Курс валют

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 26,76 грн/$

  • Продажа – 26,85 грн/$

Курс валют

Евро:

  • Покупка – 29,92 грн/€

  • Продажа – 30,05 грн/€

Курс валют

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Усказанокраины установил официальный курс доллара на 17 июня на уровне 26,74 грн. Таким образом он снизился на 10 копеек. Евро при этом подорожал на 3 копейки и остановился на отметке 30,23 грн.

Комментировать
Экономика

Смотрите также

Шахтеры "ЛНР" в отчаянии: "Украина, спаси!"

Елена Кравец станет главой НБУ? "Слуги" задумали уволить Смолия после кредита МВФ

Что ждет украинцев на двухлетнем карантине: Кабмин озвучил подробный план

Против Медведчука и ОПЗЖ открыли производство по госизмене за визит к Путину

Российские военные убили бойца ВСУ