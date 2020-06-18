Курс валют: НБУ опустил гривню по отношению к доллару, но укрепил к евро
Справочный курс доллара на 18 июня установился на отметке 26,77 грн. Таким образом он вырос на 3 копейки.
Евро при этом подорожал на 3 копейки и остановился на отметке 30,06 грн.
Об этом сказано на сайте Национального банка Украины.
Курс НБУ на 18 июня
100 долларов США – 2677 грн (+3 коп.)
100 евро – 3006 грн (-17 коп.)
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 26,69 грн/$
Продажа – 26,88 грн/$
Евро:
Покупка – 29,75 грн/€
Продажа – 30,25 грн/€
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 26,75 грн/$
Продажа – 26,84 грн/$
Евро:
Покупка – 30,09 грн/€
Продажа – 30,19 грн/€
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 26,76 грн/$
Продажа – 26,85 грн/$
Евро:
Покупка – 29,92 грн/€
Продажа – 30,05 грн/€
Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Усказанокраины установил официальный курс доллара на 17 июня на уровне 26,74 грн. Таким образом он снизился на 10 копеек. Евро при этом подорожал на 3 копейки и остановился на отметке 30,23 грн.