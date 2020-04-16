В Украине доллар дорожает два дня подряд: курс валют на 16 апреля

В Украине официальный курс доллара по отношению к гривне на 16 апреля составил 27,22 грн/$, что на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Евро же установился на отметке 29,63 грн. Таким образом европейская валюта подешевела на 7 копеек.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 16 апреля
100 долларов США – 2722 грн
100 евро – 2963 грн
Курс доллара от НБУ
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Курс евро от НБУ
Скриншот
Отметим, что ситуация на валютном рынке резко изменилась и гривня начала укрепляться после принятия Верховной Радой закона о рынке земли и законопроекта о банках в первом чтении.
Впрочем, по мнению аналитиков, доллара по 26 грн в ближайшем будущем ждать не стоит.
Курс доллара начал расти на фоне пандемии коронавируса в мире. Борьба с вирусом и жесткий карантин привели к падению экономики многих стран. По состоянию на начало марта курс доллара к гривне находился на отметке в 24,7 грн/$. И всего за несколько недель гривня начала существенно падать по отношению к основным валютам.
Курс доллара в банках
При этом в банках американскую валюту продают уже за 27,48 грн/$, а покупают по 27,06 грн/$.
Европейскую валюту продают по 29,94 грн/€, а покупают по 29,32 грн/€.
Курс валют в банках
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Курс доллара в банках
Скриншот
Курс евро в банках
Скриншот
Такая разница между продажей и покупкой говорит о том, что сейчас из-за ажиотажного спроса произошел перевес, который со временем должен быть исправлен.
Курс на межбанке
В ходе торгов валюту продают за 27,29 грн, а покупают за 27,26 грн.
Евро в продаже стоит 29,66 грн, а в покупке – 29,63 грн.
Курс на межбанке
Скриншот
Курс на черном рынке
Доллар
Покупка – 27,4 грн
Продажа – 27,35 грн
Доллар на черном рынке
Скриншот
Евро
Покупка – 29,6 грн
Продажа – 29,5 грн
Евро на черном рынке
Скриншот
Курс в обменниках
Доллар
Покупка – 27,49 грн
Продажа – 27,29 грн
Евро
Покупка – 29,38 грн
Продажа – 29,26 грн
Курс валют в обменниках
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине официальный курс доллара по отношению к гривне 15 апреля составил 27,09 грн/$, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.
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