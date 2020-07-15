В Украине евро достиг почти максимальной отметки за карантин: гривня сильно упала

Официальный курс гривни к доллару опустился и установился на уровне 27,14 грн (+6 копеек за сутки). Европейская валюта подорожала на 19 копеек за сутки –до 30,87 грн. Таким образом евро почти побил максимум с марта месяца.

Об этом сказано на официальном сайте Национального банка Украины.

Курс НБУ на 15 июля

100 долларов США – 2714 грн;

100 евро – 3087 грн.

Официальный курс доллара (Сайт НБУ)

Официальный курс евро (Сайт НБУ)

НБУ публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,0 грн/$

Продажа – 27,25 грн/$

Курс доллара в банках (Минфин)

Евро:

Покупка – 30,4 грн/€

Продажа – 30,95 грн/€

Курс евро в банках (Минфин)

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 27,05 грн/$

Продажа – 27,14 грн/$

Курс доллара в обменниках (kurs.com)

Евро:

Покупка – 30,85 грн/€

Продажа – 30,95 грн/€

Курс евро в обменниках (kurs.com)

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 27,06 грн/$

Продажа – 27,15 грн/$

Курс доллара на черном рынке (Минфин)

Евро:

Покупка – 30,5 грн/€

Продажа – 30,65 грн/€

Курс евро на черном рынке (Минфин)

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 14 июля, доллар и евро синхронно подорожали по отношению к гривне.