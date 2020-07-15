В Украине евро достиг почти максимальной отметки за карантин: гривня сильно упала
В Украине подешевеет доллар .
Официальный курс гривни к доллару опустился и установился на уровне 27,14 грн (+6 копеек за сутки). Европейская валюта подорожала на 19 копеек за сутки –до 30,87 грн. Таким образом евро почти побил максимум с марта месяца.
Об этом сказано на официальном сайте Национального банка Украины.
Курс НБУ на 15 июля
100 долларов США – 2714 грн;
100 евро – 3087 грн.
Официальный курс доллара (Сайт НБУ)
Официальный курс евро (Сайт НБУ)
НБУ публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,0 грн/$
Продажа – 27,25 грн/$
Курс доллара в банках (Минфин)
Евро:
Покупка – 30,4 грн/€
Продажа – 30,95 грн/€
Курс евро в банках (Минфин)
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 27,05 грн/$
Продажа – 27,14 грн/$
Курс доллара в обменниках (kurs.com)
Евро:
Покупка – 30,85 грн/€
Продажа – 30,95 грн/€
Курс евро в обменниках (kurs.com)
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 27,06 грн/$
Продажа – 27,15 грн/$
Курс доллара на черном рынке (Минфин)
Евро:
Покупка – 30,5 грн/€
Продажа – 30,65 грн/€
Курс евро на черном рынке (Минфин)
Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 14 июля, доллар и евро синхронно подорожали по отношению к гривне.