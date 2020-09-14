Доллар приблизился к психологической отметке: курс валют в Украине

Валентина Гембарская Экономика 09:41, 14.09.2020 Обновлено: 09:53, 14.09.2020

Официальный курс доллара в понедельник, 14 сентября, вырос на 7 копеек и установился на уровне 27,90 грн, а стоимость евро подскочила – до 33,06 грн (+10 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 14 сентября

  • 1 доллар США – 27,9 грн

Курс доллара НБУ
НБУ

  • 1 евро – 33,06 грн

Курс евро НБУ
НБУ

Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 27,8 грн/$

  • Продажа – 28,05 грн/$

Курс доллара в банках
"Минфин"

Евро:

  • Покупка – 32,65 грн/€

  • Продажа – 33,2 грн/€

Курс евро в банках
"Минфин"

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 27,85 грн/$

  • Продажа – 28,0 грн/$

Курс доллара в обменниках
kurs.com

Евро:

  • Покупка – 32,8 грн/€

  • Продажа – 33,0 грн/€

Курс евро в обменниках
kurs.com

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 27,93 грн/$

  • Продажа – 27,97 грн/$

Курс доллара на черном рынке
"Минфин"

Евро:

  • Покупка – 32,93 грн/€

  • Продажа – 33,0 грн/€

Курс евро на черном рынке
"Минфин"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара в ближайшее время перешагнет психологическую отметку в 28 грн. В ситуацию может вмешаться Национальный банк, в его силах как замедлить, так и ускорить девальвацию.

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