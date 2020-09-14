Доллар приблизился к психологической отметке: курс валют в Украине

Официальный курс доллара в понедельник, 14 сентября, вырос на 7 копеек и установился на уровне 27,90 грн, а стоимость евро подскочила – до 33,06 грн (+10 коп.).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 14 сентября
1 доллар США – 27,9 грн
1 евро – 33,06 грн
Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,8 грн/$
Продажа – 28,05 грн/$
Евро:
Покупка – 32,65 грн/€
Продажа – 33,2 грн/€
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 27,85 грн/$
Продажа – 28,0 грн/$
Евро:
Покупка – 32,8 грн/€
Продажа – 33,0 грн/€
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 27,93 грн/$
Продажа – 27,97 грн/$
Евро:
Покупка – 32,93 грн/€
Продажа – 33,0 грн/€
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара в ближайшее время перешагнет психологическую отметку в 28 грн. В ситуацию может вмешаться Национальный банк, в его силах как замедлить, так и ускорить девальвацию.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!