Доллар приблизился к психологической отметке: курс валют в Украине

Официальный курс доллара в понедельник, 14 сентября, вырос на 7 копеек и установился на уровне 27,90 грн, а стоимость евро подскочила – до 33,06 грн (+10 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 14 сентября

1 доллар США – 27,9 грн

1 евро – 33,06 грн

Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,8 грн/$

Продажа – 28,05 грн/$

Евро:

Покупка – 32,65 грн/€

Продажа – 33,2 грн/€

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 27,85 грн/$

Продажа – 28,0 грн/$

Евро:

Покупка – 32,8 грн/€

Продажа – 33,0 грн/€

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 27,93 грн/$

Продажа – 27,97 грн/$

Евро:

Покупка – 32,93 грн/€

Продажа – 33,0 грн/€

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара в ближайшее время перешагнет психологическую отметку в 28 грн. В ситуацию может вмешаться Национальный банк, в его силах как замедлить, так и ускорить девальвацию.

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