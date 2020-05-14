Доллар и евро еще сильнее упали: гривня начала отвоевывать докарантинные отметки

НБУ установил официальный курс доллара в Украине на отметке 26,68 грн за доллар. Таким образом валюта подешевела по отношению к гривне на 11 копеек за сутки.

Украинская гривня продолжает бить рекорды по стоимости за весь период карантина.Евро при этом уже стоит 29,02 грн.

Такая информация следует с данных на сайте НБУ и информационных площадок.

Курс валют НБУ на 14 мая

100 долларов США – 2668 грн (-11 коп.)

100 евро – 2902 грн (-6 коп.)

Курс доллара НБУ Скриншот

Курс евро НБУ Скриншот

НБУ публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 26,65 грн/$

Продажа – 26,85 грн/$

Курс доллара в банках Скриншот

Евро:

Покупка – 28,6 грн/€

Продажа – 29,1 грн/€

Курс евро в банках Скриншот

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 26,75 грн/$

Продажа – 26,9 грн/$

Курс в обменниках Скриншот

Евро:

Покупка – 28,7 грн/€

Продажа – 29,0 грн/€

Курс евро в обменниках Скриншот

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 26,83 грн/$

Продажа – 26,87 грн/$

Курс доллара на черном рынке Скриншот

Евро:

Покупка – 28,85 грн/€

Продажа – 28,94 грн/€

Курс евро на черном рынке Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 мая НБУ установил справочный курс на рекордно низкой за весь карантин отметке – 26,79 грн за доллар. Евро при этом стоил 29,08 грн.