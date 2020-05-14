Доллар и евро еще сильнее упали: гривня начала отвоевывать докарантинные отметки
НБУ установил официальный курс доллара в Украине на отметке 26,68 грн за доллар. Таким образом валюта подешевела по отношению к гривне на 11 копеек за сутки.
Украинская гривня продолжает бить рекорды по стоимости за весь период карантина.Евро при этом уже стоит 29,02 грн.
Такая информация следует с данных на сайте НБУ и информационных площадок.
Курс валют НБУ на 14 мая
100 долларов США – 2668 грн (-11 коп.)
100 евро – 2902 грн (-6 коп.)
НБУ публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 26,65 грн/$
Продажа – 26,85 грн/$
Евро:
Покупка – 28,6 грн/€
Продажа – 29,1 грн/€
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 26,75 грн/$
Продажа – 26,9 грн/$
Евро:
Покупка – 28,7 грн/€
Продажа – 29,0 грн/€
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 26,83 грн/$
Продажа – 26,87 грн/$
Евро:
Покупка – 28,85 грн/€
Продажа – 28,94 грн/€
Как сообщал OBOZREVATEL, 13 мая НБУ установил справочный курс на рекордно низкой за весь карантин отметке – 26,79 грн за доллар. Евро при этом стоил 29,08 грн.