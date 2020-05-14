Доллар и евро еще сильнее упали: гривня начала отвоевывать докарантинные отметки

Валентина Гембарская Экономика 08:47, 14.05.2020 Обновлено: 09:20, 15.05.2020

НБУ установил официальный курс доллара в Украине на отметке 26,68 грн за доллар. Таким образом валюта подешевела по отношению к гривне на 11 копеек за сутки.

Украинская гривня продолжает бить рекорды по стоимости за весь период карантина.Евро при этом уже стоит 29,02 грн.

Такая информация следует с данных на сайте НБУ и информационных площадок.

Курс валют НБУ на 14 мая

  • 100 долларов США – 2668 грн (-11 коп.)

  • 100 евро – 2902 грн (-6 коп.)

Курс доллара НБУ
Скриншот
Курс евро НБУ
Скриншот

НБУ публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 26,65 грн/$

  • Продажа – 26,85 грн/$

Курс доллара в банках
Скриншот

Евро:

  • Покупка – 28,6 грн/€

  • Продажа – 29,1 грн/€

Курс евро в банках
Скриншот

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 26,75 грн/$

  • Продажа – 26,9 грн/$

Курс в обменниках
Скриншот

Евро:

  • Покупка – 28,7 грн/€

  • Продажа – 29,0 грн/€

Курс евро в обменниках
Скриншот

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 26,83 грн/$

  • Продажа – 26,87 грн/$

Курс доллара на черном рынке
Скриншот

Евро:

  • Покупка – 28,85 грн/€

  • Продажа – 28,94 грн/€

Курс евро на черном рынке
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 мая НБУ установил справочный курс на рекордно низкой за весь карантин отметке – 26,79 грн за доллар. Евро при этом стоил 29,08 грн.

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