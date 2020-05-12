Гривня сумела укрепиться за выходные, а доллар упал: актуальный курс валют на 12 мая

В Украине официальный курс доллара после выходных упал. Национальный банк установил гривню на 12 мая на отметке 26,81 грн/$. В последний банковский день перед выходными американская валюта стоила на 12 копеек дороже.
Об этом сказано на сайте НБУ.
Курс НБУ на 12 мая
100 долларов США – 2681 грн
100 евро – 2909 грн
Курс евро НБУ
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Курс доллара НБУ
Скриншот
*Национальный банк публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар
Покупка – 26,7 грн/$
Продажа – 27,025 грн/$
Евро
Покупка – 28,7 грн/€
Продажа – 29,27 грн/€
Курс валют в обменниках
Доллар
Покупка – 26,95 грн/$
Продажа – 27,1 грн/$
Курс доллара в обменниках
Скриншот
Евро
Покупка – 29,16 грн/€
Продажа – 29,23 грн/€
Курс евро в обменниках
Скриншот
Курс валют на черном рынке
Доллар
Покупка – 27,0 грн/$
Продажа – 27,05 грн/$
Курс доллара на черном рынке
Скриншот
Евро
Покупка – 29,0 грн/€
Продажа – 29,10 грн/€
Курс евро на черном рынке
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара в ближайшую неделю будет колебаться около уже привычной отметки в 27 грн/$.
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