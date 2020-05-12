Гривня сумела укрепиться за выходные, а доллар упал: актуальный курс валют на 12 мая

В Украине официальный курс доллара после выходных упал. Национальный банк установил гривню на 12 мая на отметке 26,81 грн/$. В последний банковский день перед выходными американская валюта стоила на 12 копеек дороже.

Об этом сказано на сайте НБУ.

Курс НБУ на 12 мая

100 долларов США – 2681 грн

100 евро – 2909 грн

Курс евро НБУ Скриншот

Курс доллара НБУ Скриншот

*Национальный банк публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар

Покупка – 26,7 грн/$

Продажа – 27,025 грн/$

Евро

Покупка – 28,7 грн/€

Продажа – 29,27 грн/€

Курс валют в обменниках

Доллар

Покупка – 26,95 грн/$

Продажа – 27,1 грн/$

Курс доллара в обменниках Скриншот

Евро

Покупка – 29,16 грн/€

Продажа – 29,23 грн/€

Курс евро в обменниках Скриншот

Курс валют на черном рынке

Доллар

Покупка – 27,0 грн/$

Продажа – 27,05 грн/$

Курс доллара на черном рынке Скриншот

Евро

Покупка – 29,0 грн/€

Продажа – 29,10 грн/€

Курс евро на черном рынке Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара в ближайшую неделю будет колебаться около уже привычной отметки в 27 грн/$.

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