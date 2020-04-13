В Украине подешевел доллар: сколько стоит валюта в банках и обменниках

В Украине официальный курс доллара по отношению к гривне на 13 апреля составил 27,2 грн/$, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Евро же установился на отметке 29,56 грн.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 13 апреля

100 долларов США – 2720 грн

100 евро – 2956 грн

Курс доллара от НБУ Скриншот

Курс евро от НБУ Скриншот

Отметим, что ситуация на валютном рынке резко изменилась и гривня начала укрепляться после принятия Верховной Радой закона о рынке земли и законопроекта о банках в первом чтении.

Впрочем, по мнению аналитиков, доллара по 26 грн в ближайшем будущем ждать не стоит.

Справка: курс доллара начал расти пару недель назад на фоне пандемии COVID-19 в мире. По состоянию на начало марта курс доллара к гривне находился на отметке в 24,7 грн/$. И всего за пару недель украинская гривня начала существенно падать по отношению к основным валютам.

Курс доллара в банках

При этом в банках курс снизился по сравнению с предыдущим днем. Американскую валюту продают уже за 27,45 грн/$, а покупают по 27,02 грн/$.

Курс доллара в банках Скриншот

Европейскую валюту продают по 29,99 грн/€, а покупают по 29,3 грн/€.

Курс евро в банках Скриншот

Такая разница между продажей и покупкой говорит о том, что сейчас из-за ажиотажного спроса произошел перевес, который со временем должен быть исправлен.

Курс на межбанке

В ходе торгов доллар незначительно подешевел. Валюту продают за 27,13 грн, а покупают за 27,09 грн.

Евро вырос по отношению к гривне – в продаже стоит 29,69 грн, а в покупке – 29,65 грн.

Курс на межбанке Скриншот

Курс на черном рынке

Доллар

Покупка – 27,33 грн

Продажа – 27,25 грн

Доллар на черном рынке Скриншот

Евро

Покупка – 29,55 грн

Продажа – 29,46 грн

Евро на черном рынке Скриншот

Курс в обменниках

Доллар

Покупка – 27,56 грн

Продажа – 27,3 грн

Евро

Покупка – 30,12 грн

Продажа – 29,42 грн

Курс валют в обменниках Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара по отношению к гривне в пятницу, 10 апреля, вырос на 6 копеек. НБУ установил его на уровне 27,25 грн/$. Евро же подорожал по отношению к гривне на 6 копеек – до 29,63 грн.

29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.