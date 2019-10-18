Курс доллара в Украине на 2020 год: что заложила "Слуга народа" в госбюджет

Монобольшинство Верховной Рады заложило в государственный бюджет Украины на 2020 год курс доллара на уровне 28,2 грн/$.

В первом чтении "Слуга народа" приняла главный финансовый документ страны в пятницу, 18 октября. Соответствующий законопроект №2000 поддержали 255 депутатов, из них 235 нардепы от СН.

Об этом свидетельствует официальный сайт парламента (чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте до конца страницы).

Таким образом, курс американской валюты к гривне на конец 2020 года, по бюджетным расчетам, будет меньше расчетного показателя на конец текущего года (29,4 грн/$).

Результаты голосования:

В первом чтении монобольшинство Верховной Рады приняло главный финансовый документ страны

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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