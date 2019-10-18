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18 октября • обновлено в 16:18
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Курс доллара в Украине на 2020 год: что заложила "Слуга народа" в госбюджет

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Монобольшинство Верховной Рады заложило в государственный бюджет Украины на 2020 год курс доллара на уровне 28,2 грн/$.

В первом чтении "Слуга народа" приняла главный финансовый документ страны в пятницу, 18 октября. Соответствующий законопроект №2000 поддержали 255 депутатов, из них 235 нардепы от СН.

Об этом свидетельствует официальный сайт парламента (чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте до конца страницы).

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Таким образом, курс американской валюты к гривне на конец 2020 года, по бюджетным расчетам, будет меньше расчетного показателя на конец текущего года (29,4 грн/$).

Курс доллара в Украине на 2020 год: что заложила "Слуга народа" в госбюджет

Результаты голосования:

Курс доллара в Украине на 2020 год: что заложила "Слуга народа" в госбюджет
Курс доллара в Украине на 2020 год: что заложила "Слуга народа" в госбюджет

В первом чтении монобольшинство Верховной Рады приняло главный финансовый документ страны

В первом чтении монобольшинство Верховной Рады приняло главный финансовый документ страны

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Темы
Курс валют Госбюджет-2020
Место
Украина
Теги
доллар гривня Верховная Рада Украины
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