Доллар развернулся на 180 градусов и установился на новой отметке: курс валют на 9 апреля в Украине
Официальный курс доллара по отношению к гривне в четверг, 9 апреля, вырос на 10 копеек. НБУ установил его на уровне 27,19 грн/$. Евро же подорожал по отношению к гривне на 1 копейку – до 29,57 грн.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
Курс НБУ на 9 апреля
100 долларов США – 2719 грн
100 евро – 2957 грн
Отметим, что ситуация на валютном рынке резко изменилась и гривня начала укрепляться 31 марта – после принятия Верховной Радой закона о рынке земли и законопроекта о банках в первом чтении. Впрочем, по мнению аналитиков, доллара по 26 грн в ближайшем будущем ждать не стоит.
Курс доллара в банках
При этом в банках курс снизился по сравнению с предыдущим днем. Американскую валюту продают уже за 27,55 грн/$, а покупают по 27,06 грн/$.
Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,6 грн, максимальный - 27,25 грн. Для продажи минимальный курс – 27,33 грн, максимальный – 27,9 грн.
Европейскую валюту продают по 29,1 грн/€, а покупают по 30,0 грн/€.
Минимальный курс покупки для евро составил – 27,65 грн, максимальный - 29,5 грн. Для продажи минимальный курс – 29,45 грн, максимальный - 30,2 грн.
Курс на межбанке
Доллар продают за 27,38 грн, а покупают за 27,34 грн.
Евро немного повысился по отношению к гривне – в продаже стоит 29,78 грн, а в покупке – 29,74 грн.
Курс на черном рынке
Доллар
Покупка – 27,50 грн
Продажа – 27,3 грн
Евро
Покупка – 29,7 грн
Продажа – 29,37 грн
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара по отношению к гривне в среду, 8 апреля, снизился на 14 копеек. НБУ установил его на уровне 27,09 грн/$. Евро же подорожал по отношению к гривне на 18 копеек – до 29,56 грн.
По мнению аналитиков, период карантина и обострения не лучший период для покупки доллара. При этом летом курс валют в Украине может стабилизироваться у более низких отметок.