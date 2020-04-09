Официальный курс доллара по отношению к гривне в четверг, 9 апреля, вырос на 10 копеек. НБУ установил его на уровне 27,19 грн/$. Евро же подорожал по отношению к гривне на 1 копейку – до 29,57 грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Курс НБУ на 9 апреля

100 долларов США – 2719 грн

100 евро – 2957 грн

Отметим, что ситуация на валютном рынке резко изменилась и гривня начала укрепляться 31 марта – после принятия Верховной Радой закона о рынке земли и законопроекта о банках в первом чтении. Впрочем, по мнению аналитиков, доллара по 26 грн в ближайшем будущем ждать не стоит.

Курс доллара НБУ Скриншот

Курс евро НБУ Скриншот

Курс доллара в банках

При этом в банках курс снизился по сравнению с предыдущим днем. Американскую валюту продают уже за 27,55 грн/$, а покупают по 27,06 грн/$.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,6 грн, максимальный - 27,25 грн. Для продажи минимальный курс – 27,33 грн, максимальный – 27,9 грн.

Европейскую валюту продают по 29,1 грн/€, а покупают по 30,0 грн/€.

Минимальный курс покупки для евро составил – 27,65 грн, максимальный - 29,5 грн. Для продажи минимальный курс – 29,45 грн, максимальный - 30,2 грн.

Курс доллара в банках Скриншот

Курс евро в банках Скриншот

Курс на межбанке

Доллар продают за 27,38 грн, а покупают за 27,34 грн.

Евро немного повысился по отношению к гривне – в продаже стоит 29,78 грн, а в покупке – 29,74 грн.

Курс на межбанке Скриншот

Курс на черном рынке

Доллар

Покупка – 27,50 грн

Продажа – 27,3 грн

Доллар на черном рынке Скриншот

Евро

Покупка – 29,7 грн

Продажа – 29,37 грн

Евро на черном рынке Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара по отношению к гривне в среду, 8 апреля, снизился на 14 копеек. НБУ установил его на уровне 27,09 грн/$. Евро же подорожал по отношению к гривне на 18 копеек – до 29,56 грн.

По мнению аналитиков, период карантина и обострения не лучший период для покупки доллара. При этом летом курс валют в Украине может стабилизироваться у более низких отметок.