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9 декабря • обновлено в 08:55
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Курс доллара побил новый рекорд: сколько стоит валюта в Украине

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Национальный банк Украины в понедельник, 9 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,72 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 15 копеек, свидетельствуют данные НБУ.

Это является максимальным значением за период с января 2016 года.

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Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 26,32 грн/€.

Таким образом, за выходные европейская валюта подешевела на 16 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

При этом средний курс гривни к американской валюте в продаже в банках снизился на 10 копеек – до 23,83 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 8 копеек и составил 26,50 грн/€.

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,95 грн/$

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,95 грн/$

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
доллар евро гривня
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