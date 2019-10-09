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9 октября • обновлено в 18:53
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Доллар приблизился к новой отметке: сколько стоит в банках Украины

10.1т Читать материал на украинском

В Украине курс доллара в среду, 9 октября, упал на 17 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 25,03 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 12 копеек и составил 27,53 грн/€.

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Доллар приблизился к новой отметке: сколько стоит в банках Украины

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,70 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 16 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 27,14 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 19 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют НБУ доллар гривня
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