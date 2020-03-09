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9 марта • обновлено в 11:46
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Доллар и евро стремительно подорожали: сколько стоит валюта

9.4т
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Национальный банк Украины в понедельник, 9 марта, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,92 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 18 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 28,23 грн/€.

Таким образом, за выходные европейская валюта подорожала на 54 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс в банках

Средний курс американской валюты в продаже в банках утром поднялся на 28 копеек – до 25,07 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках вырос на 67 копеек и составил 28,40 грн/€.

Национальный банк Украины в понедельник, 9 марта, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,92 грн/$

Национальный банк Украины в понедельник, 9 марта, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,92 грн/$

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня евро доллар
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Golan Sim
Golan Sim
Общий ВВП Евросоюза, США и Канады составляет на нынешний год БОЛЕЕ 35 ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ! Украине, чтобы выжить необходимо хотя бы 50 млрд.$ В ГОД, что для западных стран сущие копейки. ЗАПАД ПРОСТО ОБЯЗАН сейчас оказать необходимую финансовую и материальную помощь Украине. Если Запад будет отделываться мелкими подачками в размере 150 - 300 млн.$, то существование действующего политического курса в Украине будет под большим вопросом.
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Бульба Остап
Бульба Остап
Долар подорожчав на 18 копійок!!! Москалі, у вас великий досвід, що нам робити???
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Бульба Остап
Бульба Остап
Schaidenko Leonid, і шо, вам помогло?
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Продолжать достраивать пирамиду ОВГЗ, голодоморщик. ))))))))))))))))))
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Даллар это хорошо, евро - замечательно. Но что с ценой на газ, которая привязана к нефти, НБУ не объявил стоимость?
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