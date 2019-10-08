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8 октября • обновлено в 09:57
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Доллар в Украине пошел вверх: опубликован курс в банках

3.6т Читать материал на украинском

В Украине курс доллара во вторник, 8 октября, вырос на 3 копейки.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 25,20 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках поднялся на 6 копеек и составил 27,65 грн/€.

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Доллар в Украине пошел вверх: опубликован курс в банках

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,86 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 17 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 27,33 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 31 копейку.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар евро НБУ
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
гривна могуча, как никогда...
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