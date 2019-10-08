Доллар в Украине пошел вверх: опубликован курс в банках

В Украине курс доллара во вторник, 8 октября, вырос на 3 копейки.
В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 25,20 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.
В то же время средний курс продажи евро в банках поднялся на 6 копеек и составил 27,65 грн/€.
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,86 грн/$.
По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 17 копеек.
Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 27,33 грн/€.
Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 31 копейку.
Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.
25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.
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