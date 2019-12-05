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5 декабря • обновлено в 09:45
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Доллар в банках Украины приблизился к новой отметке

1.8т
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В Украине курс доллара в четверг, 5 декабря, опустился на 3 копейки.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,03 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках поднялся на 4 копейки и составил 26,68 грн/€.

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Национальный банк Украины оставил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,93 грн/$.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 26,51 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 1 копейку.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

В Украине курс доллара в четверг, 5 декабря, опустился на 3 копейки

В Украине курс доллара в четверг, 5 декабря, опустился на 3 копейки

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар евро
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