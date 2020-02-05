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7 февраля • обновлено в 07:48
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Курс доллара резко развернулся и пробил новую отметку

19.9т
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Национальный банк Украины в среду, 5 февраля, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,85 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 23 копейки. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 27,45 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 30 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

При этом средний курс американской валюты в продаже в банках упал на 17 копеек – до 25,00 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 18 копеек и составил 27,66 грн/€.

Национальный банк Украины в среду, 5 февраля, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,85 грн/$

Национальный банк Украины в среду, 5 февраля, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,85 грн/$

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня евро доллар
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