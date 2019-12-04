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4 декабря • обновлено в 09:50
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Доллар ускорил падение и побил новый рекорд

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Национальный банк Украины в среду, 4 декабря, установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,93 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 2 копейки, свидетельствуют данные НБУ.

Это является максимальным значением за период с января 2016 года.

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Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 26,50 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 10 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

При этом средний курс гривни к американской валюте в продаже в банках снизился на 5 копеек – до 24,05 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках вырос на 4 копейки и составил 26,64 грн/€.

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,95 грн/$

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,95 грн/$

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар евро
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