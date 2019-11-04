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4 ноября • обновлено в 09:28
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Доллар в банках упал за выходные: сколько стоит валюта в Украине

2.1т Читать материал на украинском

В Украине курс доллара в понедельник, 4 ноября, снизился на 2 копейки.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,94 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках поднялся на 1 копейку и составил 27,84 грн/€.

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Доллар в банках упал за выходные: сколько стоит валюта в Украине

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,73 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 8 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 27,79 грн/€.

Таким образом, за выходные европейская валюта подешевела на 13 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар евро НБУ
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