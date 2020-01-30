Курс доллара заметно подскочил: сколько стоит валюта в Украине

Национальный банк Украины в четверг, 30 января, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,84 грн/$.
По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 12 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 27,32 грн/€.
Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 12 копеек.
Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.
При этом средний курс американской валюты в продаже в банках вырос на 16 копеек – до 24,96 грн/$.
В то же время средний курс продажи евро в банках поднялся на 15 копеек и составил 27,51 грн/€.
Национальный банк Украины в четверг, 30 января, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,84 грн/$
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.
В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.
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