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3 декабря • обновлено в 09:30
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Курс доллара в Украине побил новый рекорд

2.7т
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Национальный банк Украины во вторник, 3 декабря, установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,95 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 2 копейки, свидетельствуют данные НБУ.

Это является максимальным значением за период с января 2016 года.

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Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 26,40 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 8 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

При этом средний курс гривни к американской валюте в продаже в банках снизился на 3 копейки – до 24,10 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках вырос на 5 копеек и составил 26,60 грн/€.

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,95 грн/$

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,95 грн/$

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
доллар евро гривня
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