Доллар стремительно подорожал: опубликован курс в банках

В Украине курс доллара в четверг, 3 октября, вырос на 67 копеек.
В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 25,68 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.
В то же время средний курс продажи евро в банках поднялся на 80 копеек и составил 28,02 грн/€.
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,85 грн/$.
По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 30 копеек.
Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 27,15 грн/€.
Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 39 копеек.
Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.
#dollar is dead (#доллар и дед)...https://t.co/YlH1uxdWBz#карикатура від #Petrenko pic.twitter.com/kGH6eG7nvU— #Petrenko Andryi (@PetrenkoAndryi) 3 октября 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.
25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.
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