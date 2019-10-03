Главная Новости
3 октября • обновлено в 09:43
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Доллар стремительно подорожал: опубликован курс в банках

3.9т Читать материал на украинском

В Украине курс доллара в четверг, 3 октября, вырос на 67 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 25,68 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках поднялся на 80 копеек и составил 28,02 грн/€.

Новости
Что будет с долларом в Украине: опубликован прогноз до конца 2019 года
Доллар стремительно подорожал: опубликован курс в банках

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,85 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 30 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 27,15 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 39 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар НБУ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel