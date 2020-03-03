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3 марта • обновлено в 10:31
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Доллар и евро стремительно подорожали: опубликован курс

1.5т
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Национальный банк Украины во вторник, 3 марта, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,81 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 22 копейки. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 27,60 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 63 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

При этом средний курс американской валюты в продаже в банках поднялся на 24 копейки – до 24,89 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках вырос на 53 копейки и составил 27,67 грн/€.

Национальный банк Украины во вторник, 3 марта, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,81 грн/$

Национальный банк Украины во вторник, 3 марта, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,81 грн/$

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня евро доллар
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