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29 декабря • обновлено в 09:07
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Доллар и евро подскочили в цене: опубликован курс в банках Украины

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В Украине курс доллара в воскресенье, 29 декабря, вырос на 61 копейку.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,74 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках вырос на 64 копейки и составил 27,55 грн/€.

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,68 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 38 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 26,42 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 62 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

В Украине курс доллара в воскресенье, 29 декабря, вырос на 61 копейку

В Украине курс доллара в воскресенье, 29 декабря, вырос на 61 копейку

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
Национальный банк Украины гривня евро доллар
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