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29 января • обновлено в 09:48
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Доллар и евро ускорили рост: на сколько подорожала валюта в Украине

2.1т
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Национальный банк Украины в среду, 29 января, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,72 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 13 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 27,20 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 8 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

При этом средний курс американской валюты в продаже в банках вырос на 17 копеек – до 24,80 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках поднялся на 13 копеек и составил 27,36 грн/€.

Национальный банк Украины в среду, 29 января, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,72 грн/$

Национальный банк Украины в среду, 29 января, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,72 грн/$

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
Национальный банк Украины евро доллар
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